القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ قوتها الصاروخيةُ، عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من المستوطنين إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع سريع "إنَّ الصمتَ على ما يحدثُ في غزةَ من مجازرَ يوميةٍ سيُلحقُ بهذه الأمةِ الخزيَ والعارَ وسيجعلُها أمةً مستباحةً لأعدائِها أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى مالم تتحركْ لتأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

واضاف "عملياتُنا مستمرةٌ وسوفَ تتصاعدُ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها."