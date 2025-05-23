الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم شقيقان ووالدهما في برقين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، 5 مواطنين من بلدة برقين غرب جنين، بينهم شقيقان ووالدهما.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المحرر سلطان خلوف، واعتقلت والده واثنين من أشقاءه.

كما اعتقلت كلا من: خالد عاصي، وعنان درويش عاصي، بعد مداهمة منزليهما، فيما داهمت قوات للاحتلال عدداً من منازل البلدة وفتشتها.

ويقتحم الاحتلال منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف في برقين منذ أكثر من شهرين للبحث عنه، ويعتقل أفراد من عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.