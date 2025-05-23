بروقين المحترقة... مرآة فلسطين المكسورة

كتب اسماعيل الريماوي: في عتمة الليل، كانت بروقين – مثل كثير من قرى الضفة – تغفو على جراحها، تتنفس الخوف بصمت، لكنها لم تكن تعلم أن فجرها سيُولد من لهب ، اقتحم المستوطنون البلدة كقطعان مسعورة، مدججين بالحقد، محصنين بجنود الاحتلال، مدفوعين بعقيدة الحرق والإبادة، لم يطرقوا بابًا، بل كسروا النوافذ، سكبوا البنزين، وأشعلوا النار في البيوت والمركبات والأشجار والذاكرة والكرامة.

بروقين، القريبة من سلفيت، والتي أنهكها اقتحام متواصل تجاوز التسعة أيام، لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة النار التي تمدها إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية، لكن هذه المرة، لم تكن النيران وحدها الجريمة، بل كان الغياب أيضًا جريمة ، غياب السلطة بكل أذرعها ومؤسساتها، غياب يصرخ في وجهنا أكثر من صراخ الأطفال المذعورين، غياب لا يبرره عجز ولا تُغسله بيانات التنديد، غياب مرٌّ كالمحتل، بل أشد.

متى أصبح الوطن بلا حارس؟ متى صار الفلسطيني مطاردًا من كل الجهات؟ من مستوطن يسعى لقتله، وجندي يحرس القاتل، وسلطة تلاحقه إذا حاول الدفاع عن نفسه؟ من هاجموا بروقين ليسوا خارجين عن القانون، لأن القانون ذاته غائب في أرض يهيمن عليها الاحتلال، بل هم أداة تنفيذ لمشروع استيطاني يريد تهجير شعب بأكمله، لا عبر مجازر جماعية كالنكبة الأولى، بل بحرق البيوت، والرعب الليلي، والزحف التدريجي الذي يفرّغ الأرض من أصحابها.

بروقين لم تُحرق وحدها، بل احترق معها وهم الأمان، وبقايا الثقة، والاعتقاد أن هناك من سيحمي الفلسطيني حين يصرخ. ننظر حولنا فلا نجد سوى غياب مدوٍ لمن يفترض أنهم الحماة. أجهزة أمنية تملأ المدن، تراقب الأنفاس، وتعتقل الكلمة، لكنها تتوارى حين يُحرق بيت في بروقين، أو يُهاجم مزارع في بورين، أو يُضرب طفل في حوارة. إنها ليست أجهزة أمن، بل جدران صمت تمنع الفلسطيني من الدفاع عن نفسه وتتركه يواجه الموت عاريًا.

المقاومة التي تطاردها السلطة، وتريد نزع سلاحها، هي ما تبقى للفلسطيني من كرامته ، ذلك الشاب الذي يُعتقل لأنه رفع صوته أو حمل حجرًا أو كتب منشورًا، ليس مجرمًا، بل ابن هذا الحريق، حارس الأرض التي تُحرق كل ليلة، ودرع القرى في وجه الطوفان القادم.

إذا لم توقظ حرائق حوارة وبروقين الضمير الرسمي، فمتى؟ هل ننتظر احتراق نابلس ورام الله؟ هل ننتظر طرد الفلاح الأخير من أرضه؟ هل نصبح كلنا نازحين في وطن يُباع بتنسيق أمني وصفقات لا ترى النار إلا حين تشتعل في كراسيها؟

بروقين اليوم ليست مجرد قرية تحترق، إنها مرآة لفلسطين كلها: بيت يتهاوى، وطفل يبكي، وأب ينبش الركام بحثًا عن الأمل ، وكل من لا يتحرك، لا يصرخ، لا يغضب، هو شريك في الجريمة، ولو بصمته ، لأن الصمت أمام الحريق خيانة، ولأن الخوف زمن الإبادة خيانة أكبر.