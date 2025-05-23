16 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وطن: استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح في أكثر من 5 ضربات جوية من طائرات مسيرة للاحتلال استهدفت مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت من حاول إسعاف المصابين.

وأضافت، أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا بينهم طفلة جراء قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.

كما استشهد طفلان شقيقان وأصيب والدهما بجروح خطيرة، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو عكر في منطقة المخيم الغربي بمدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتاً في محيط مستشفى العودة شمال غزة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مرافق المستشفى، واشتعال النيران في مخزن الأدوية، فيما منع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من إطفاء الحريق.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.