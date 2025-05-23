مستوطنون ينفذون محرقة في بروقين .. إصابات في صفوف المواطنين في هجوم شنته عصابات المستوطنين على منازل ومركبات الاهالي

رام الله - وطن: أعلن الهلال الأحمر إصابة 8 مواطنين بحروق نتيجة إحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سلفيت .

فقد هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة بروقين، وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا عدداً من المنازل في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عدداً من المركبات داخل البلدة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إشعال النيران بالمنازل والمركبات في البلدة.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة إن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم بروقين مجددا مساء اليوم لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم.

ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اقتحام جديد ينفذه الاحتلال في البلدة، في إطار عملية مطاردة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل قرابة أسبوع وأدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين، في حين تعاني البلدة من إغلاقات واعتداءات وتنكيل من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق، إن قوات الاحتلال استولت على عدد من منازل بروقين وحولتها إلى مراكز تحقيق ميداني مع الأهالي، وسط عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها انتقاما منذ بدء الحصار.