للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. القوات المسلحة اليمنية تقصف مطار اللد

وطن: دوت صافرات الإنذار فجر اليوم الجمعة في تل أبيب ومناطق واسعة من فلسطين المحتلة نتيجة هجوم صاروخي من اليمن هو الثالث خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال " أنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وقالت الجبهة الداخلية أن صافرات الانذار دوت في تل أبيب الكبرى نتيجة هجوم صاروخي باليستي من اليمن.

وزعم جيش الاحتلال أنه "رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

وكانت القوات المسلحة قد استهدفت مطار اللد مرتين يوم أمس الخميس .