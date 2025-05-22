مستوطنون يحرقون عدد من المنازل في بروقين غرب سلفيت والمواطنون يطلقون نداءات استغاثة

وطن: أقدم مستوطنون، مساء الخميس، على إحراق خمسة منازل مأهولة بالسكان في بلدة بروقين غرب سلفيت، ما أدى إلى اندلاع حالة من الذعر بين الأهالي، وسط نداءات استغاثة أطلقها المواطنون لإنقاذهم من الاعتداء المستمر.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين منطقة البقعان في البلدة، حيث أضرموا النيران في المنازل، في وقت دعت فيه القرى المجاورة إلى مؤازرة الأهالي والوقوف إلى جانبهم في ظل ما وصف بـ"الهجوم الكبير من قطعان المستوطنين".

وجاء هذا الاعتداء بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال من بلدتي كفر الديك وبروقين، عقب اقتحام استمر تسعة أيام متواصلة.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنين بدأوا بتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي حوّلتها قوات الاحتلال إلى ثكنات عسكرية، مخلفة دمارًا واسعًا داخلها.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت، في وقت لاحق من اليوم، اقتحام بلدة بروقين، فيما استمرت آثار العدوان السابق ماثلة في الأحياء التي تعرّضت لاعتقالات، وتحقيقات ميدانية، وتخريب لمحتويات المنازل، بالإضافة إلى الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية والمنازل.

يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أخذت الليلة الماضية قياسات منزل عائلة الشهيد نائل سمارة في بروقين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال الاقتحام الأخير، في خطوة يُخشى أن تمهّد لهدم المنزل.