برنامج سواسية المشترك ووزارة شؤون المرأة يفتتحان ورشة عمل للفريق الفني المعني بمراجعة الحالات الخطرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي

رام الله-وطن: عقد الفريق الفني لمراجعة الحالات الخطرة المنبثق عن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة معالي السيدة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة، ورشة عمل توجيهية للفريق الفني المعني بمراجعة الحالات الخطرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بدعم من برنامج سواسية المشترك عبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين.



وافتتحت الورشة بكلمات ترحيبية وتوجيهية من معالي الوزيرة الخليلي والسيدة أنووك هيلي، نائب الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، حيث شددتا على أهمية توحيد الجهود لترسيخ آلية وطنية شاملة وفعالة لمراجعة قضايا النساء اللاتي تعرضن للعنف الشديد وأفضت الظروف إلى مفارقتهن الحياة بشكل غامض وباحتمال وجود شبهات جنائية ، وذلك للوقوف على الدروس المستفادة وتحديد الفجوات القانونية والاجتماعية والفنية ، بما يساهم في رفع جودة خدمات الحماية المقدمة للنساء المعنفات وتعزيز الاستجابة وتحقيق العدالة للضحايا.



وقالت معالي الوزيرة منى الخليلي "نحن ملتزمون ببناء نظام مؤسسي وآليات وطنية يتمكّننا من التعلم من كل حالة مؤلمة، وتحويل هذه الدروس إلى إجراءات تضمن عدم تكرار المآسي، وتُعزز من منظومة الحماية والمساءلة الوطنية."



من جهتها، أكدت السيدة أنووك هيلي"إن مراجعة هذه الحالات الحساسة ليست فقط أداة لفهم الثغرات، بل هي وسيلة لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا وعدلاً للنساء والفتيات."

ويتألف الفريق الفني من ممثلي الجهات الرئيسية المقدمة للخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والمشمولة في نظام التحويل الوطني. ويعمل الفريق على دراسة وتحليل حالات الوفاة الغامضة، بهدف الوصول إلى قراءة موضوعية لأدوار الجهات المختلفة، وتبني الدروس المستفادة، بما يدعم تطوير دليل إجراءات موحّد لنظام التحويل الوطني.



وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة شؤون المرأة، بالتنسيق مع الشركاء في القطاعات ذات الصلة، لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.



وكان برنامج سواسية المشترك قد دعم تأسيس هذا الفريق الفني في السنوات الماضية، من خلال تطوير شروط مرجعية واضحة لعمل الفريق وتحديد أدواره وإجراءاته، كما دعم في عام 2016 مراجعة حالتين حرجتين، وأعد تقارير مفصلة حولهما لاستخلاص الدروس وتحديد الفجوات والأولويات.

وهدفت الورشة إلى توحيد الفهم حول الأهمية الاستراتيجية لهذه الآلية، بالإضافة إلى تحليل الفجوات والتحديات والفرص، وتحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لضمان استمرارية عمل الفريق الفني والمراجعات ضمن نهج مؤسسي مستدام.



وخرج المشاركون بعدد من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز التنسيق وتحسين آليات الاستجابة ضمن النظام الوطني للتحويل.

وتعكس هذه الورشة التزام الحكومة الفلسطينية وبرنامج سواسية المشترك – عبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة – بضمان بيئة آمنة وعادلة لجميع النساء والفتيات، وتعزيز آليات المساءلة والاستجابة المنسقة والفعالة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.