الاحتلال يقصف مبنًى في تول جنوب لبنان ويشنّ سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

وطن: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، أبرزها قصف مباشر على مبنى في بلدة تول بمحافظة النبطية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الاحتلال نفّذ ضربة تحذيرية في المنطقة نفسها قبل الغارة، بعد تهديد علني من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، توعّد فيه بقصف المبنى المستهدف.

كذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المحمودية وبرغز ومرتفعات إقليم التفاح، بالإضافة إلى مرتفعات الريحان جنوبي لبنان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يستمر في انتهاكاته واعتداءاته في قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتقى شهيد، بعد أن استهدفته مُسيّرة إسرائيلية أمام منزله في بلدة رب ثلاثين، جنوبي لبنان.

كما أُصيب راعي ماشية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الوزاني الجنوبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وفجر اليوم، استهدفت مُسيّرة للاحتلال، عدداً من الغرف الجاهزة في محيبيب الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، إذ تتواصل الاعتداءات الجوية والمدفعية على قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما يثير قلقًا متزايدًا من تصعيد أكبر في المنطقة.

وكان يوم أمس قد شهد استشهاد ثلاثة مواطنين في سلسلة غارات نفذتها مُسيّرات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان، ما يرفع وتيرة التوتر الأمني في ظل صمت دولي إزاء هذه الخروقات المتكررة.