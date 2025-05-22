شقيق الشهيد يحيى السنوار.. استشهاد الأكاديمي زكريا السنوار متأثرا بإصابته

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، استشهاد الدكتور زكريا السنوار، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، متأثراً بإصابة بالغة الخطورة كان قد تعرض لها قبل أيام إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان السنوار يقيم في خيمة فوق أنقاض منزله الذي دمره القصف الإسرائيلي، حين أصيب بجراح حرجة فجر الأحد الماضي، في قصف مباشر أودى حينها بحياة زوجته وأبنائه.

وتمكنت الطواقم الطبية من إنعاشه بعد أن تم الإعلان عن استشهاده ونقله إلى ثلاجة الموتى، ليُعاد وضعه على أجهزة العناية المكثفة، قبل أن يُعلن عن استشهاده رسمياً اليوم.

ويُعد الدكتور زكريا السنوار من أبرز الأكاديميين في قطاع غزة، وله رصيد علمي من الأبحاث والدراسات في مجال التاريخ والتعليم العالي، وكان يشغل منصب أستاذ في الجامعة الإسلامية. وهو شقيق الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس.

وتزامنت وفاة السنوار مع تصعيد عسكري متواصل على قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات منذ مساء الأربعاء حتى صباح اليوم، في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ صباح الأربعاء إلى 93 شهيدًا، ضمن تصعيد دموي مستمر يقترب في حدته من حصيلة الأسبوع الماضي، الذي شهد استشهاد نحو 100 فلسطيني يوميًا في واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بداية العدوان على غزة.