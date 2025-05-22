شهيد وجريح في اعتداءات إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان

وطن: استشهد مواطن لبناني اليوم الخميس، جرّاء استهدافه من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية أمام منزله في بلدة رب ثلاثين جنوبي البلاد، في تصعيد جديد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مُسيّرة للاحتلال أطلقت نيرانها نحو المواطن ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب راعي ماشية بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال في بلدة الوزاني الجنوبية.

وفي ساعات الفجر، شنت مُسيّرة إسرائيلية هجومًا استهدف عددًا من الغرف الجاهزة في بلدة محيبيب، ما أدى إلى أضرار مادية دون الإبلاغ عن إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، إذ تتواصل الاعتداءات الجوية والمدفعية على قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما يثير قلقًا متزايدًا من تصعيد أكبر في المنطقة.

وكان يوم أمس قد شهد استشهاد ثلاثة مواطنين في سلسلة غارات نفذتها مُسيّرات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان، ما يرفع وتيرة التوتر الأمني في ظل صمت دولي إزاء هذه الخروقات المتكررة.