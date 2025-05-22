سرايا القدس: فجرنا مبنى بقوة للاحتلال في خانيونس جنوب القطاع

وطن: أعلنت سرايا القدس "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي" عن تفجير مبنى مفخخ في قوة لجيش الاحتلال، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ،بعد استدراجها لكمين محكم.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري "أنه وبعد بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال، تعلن عن استدراج قوة هندسية إسرائيلية مؤللة ،إلى كمين محكم ومركب داخل مبنى شرق مدينة خانيونس، حيث فجرنا المبنى المفخخ بالقوة المعادية.

وأشارت إلى أنه وفور وصول قوات النجدة والإنقاذ تم استهدافها بقذيفة مضادة للدروع، وأكد مقاتلوها هبوط طائرات مروحية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان.

وتُواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، لليوم الـ ٥٩٢ على التوالي، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضمن "طوفان الأقصى"، وردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.