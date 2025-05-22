وزير الشؤون المدنية يستقبل وفداً من مصلحة مياه محافظة القدس

رام الله – وطن: استقبل رئيس هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، في مكتبه بمدينة رام الله، وفداً من مصلحة مياه محافظة القدس ضم كلاً من عضو مجلس الإدارة منيف طريش، والمدير العام عبد الخالق الكرمي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام فارس المالكي.

وناقش الطرفان عدداً من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع المياه، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المصلحة والمواطنين على حد سواء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة محاور تتعلق بزيادة كميات المياه الموردة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة مصادر المياه خاصة في منطقة بيرزيت والقرى المجاورة، واصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة خزان مياه استراتيجي في منطقة بيتونيا، وتسهيل وصول الطواقم الفنية لخزان المياه في الجبل الطويل بمدينة البيرة لعمل الصيانة اللازم وتشغيله، ومتابعة وتحصيل الديون المستحقة على الجانب الإسرائيلي، ووقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على آبار المياه في عين سامية، وضمان سلامة الطواقم الميدانية أثناء تنفيذ مهامها، السماح بتنفيذ المشاريع في المناطق المصنفة "ج"، بما يشمل أعمال تأهيل الشبكات وتنفيذ الصيانة الدورية للخطوط والبنية التحتية الحيوية، واصدار التصاريح اللازمة للموظفين لخدمة المشتركين في منطقة القدس

وقدم المدير العام طريش صورة كاملة لقنديل حول وضع مضخة كفر عقب الجديدة وكميات المياه الموردة من شركة " جيحون".

وأكد قنديل دعم هيئة الشؤون المدنية الكامل للمصلحة، مشدداً على أن المياه حق أساسي لكل مواطن، وأن الهيئة ستبذل كل جهد ممكن لتيسير عمل المصلحة وتذليل العقبات التي تواجهها، لا سيما في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعرقل تنفيذ مشاريع حيوية في المناطق المصنفة "ج".

بدوره، ثمّن طريش هذا الدعم، مؤكداً أن الشراكة والتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية تمثل عاملاً أساسياً في نجاح خطط المصلحة الرامية لتحسين مستوى الخدمات وضمان استدامتها.