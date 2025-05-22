343 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، أن"343 طفلًا وُلدوا ثم استُشهدوا" خلال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: "343 طفلا ولدوا واستُشهدوا خلال الحرب على غزة".

وأشارت إلى أن بعضهم قضى تحت القصف، وآخرون بسبب انقطاع الكهرباء، أو نقص الحاضنات، أو تأخر العلاج.

وأضافت: "الأرواح أبصرت النور للحظات، ثم انطفأت، أطفال ولدوا في زمن الحرب، فكان ميلادهم شهادة على الجريمة، ووفاتهم صرخة في وجه الصمت".

وشددت الوزارة، على أن هذه الأعداد "ليست أرقاما، بل أحضان أفرغت، وصرخات لم تسمع، وأمهات لم تُمنح حق الاحتضان الأول".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الوزارة، إن 16 ألفا و503 أطفال فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال خلال الإبادة الجماعية.