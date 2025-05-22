الاحتلال ينسحب من بروقين وكفر الديك غرب سلفيت بعد عدوان استمر تسعة أيام

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، من بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت بعد اقتحام استمر تسعة أيام.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من البلدتين، إذ بدأ المواطنون بالخروج وتفقد ممتلكاتهم والعودة إلى بيوتهم التي حولها الاحتلال الى ثكنات عسكرية.

وخلف الاحتلال دمارا كبيرا في المنازل التي اقتحمها خلال عدوانه.

وكانت قوات الاحتلال أخذت الليلة الماضية، قياسات منزل عائلة الشهيد نائل سمارة في بروقين، الذي قضى برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

وتخلل اقتحام الاحتلال لبلدتي بروقين وكفر الديك، اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة، وتحطيم لمحتويات المنازل، إلى جانب الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية والمنازل، ومنع التجول ونصب حواجز عسكرية على المداخل.