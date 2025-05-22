رئيس تشيلي: "إسرائيل" تقوم بتطهير عرقي في غزة

وطن: اتهم رئيس تشيلي غابرييل بوريك، الأربعاء، حكومة الاحتلال بالقيام بتطهير عرقي في قطاع غزة.

وفي منشور على “إكس”، قال بوريك: "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في غزة، ووصل الأمر إلى حد أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "الذين يقومون بهذا ومن يغضون الطرف عنه، مجرمو حرب وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى، وتمارس تشيلي الضغوط اللازمة على جميع المنابر لوضع حد لهذه الوحشية".

من جانبه، أدان وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافرين، في منشور على “إكس”، هجمات جيش الاحتلال على غزة.

وتوجه كلافرين، بالنداء إلى المجتمع الدولي، قائلا: "ندين الهجمات العشوائية الخطيرة والمتكررة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة واستمرار عرقلة المساعدات الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لوقف هذه الوحشية".