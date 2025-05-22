البنك الإسلامي الفلسطيني شريك استراتيجي لنقابة التمريض والقبالة في مؤتمرها العلمي السنوي

وطن: بشراكة استراتيجية ما بين البنك الإسلامي الفلسطيني ونقابة التمريض والقبالة، عقد المؤتمر العلمي" دمج الذكاء الاصطناعي لتعزیز الاستجابة للطوارئ في نظام الرعایة الصحیة الفلسطیني" وذلك بمناسبة يومي التمريض والقبالة العالميين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي استضافته جامعة النجاح الوطنية، عدداً من المحاضرات العلمية حول مواضيع تتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية والأزمات.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بحضور ورئيس نقابة التمريض والقبالة أ. إبراهيم النمورة ومدير منطقة الشمال في البنك الإسلامي الفلسطيني ماجد خروب وعدد من مدراء الفروع في نابلس، بالإضافة لممثلين عن الجامعة والعديد من المدعوين من جهات رسمية وشريكة.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يحرص على أن يكون شريكاً في الفعاليات والمؤتمرات العلمية تأكيداً على الالتزام بهذا الدور ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة القطاعات للنهوض بالواقع الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السعدي: "نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع نقابة التمريض والقبالة، ونعتز بمشاركتنا في رعاية هذا المؤتمر نظراً لأهمية المواضيع التي يتناولها سواء من الناحية العلمية أو العملية في القطاع الصحي الفلسطيني".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

