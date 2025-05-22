وزير الصناعة عرفات عصفور يستقبل السفير الاردني في فلسطين

رام الله - وطن: التقى وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، اليوم الخميس، السفير الأردني في فلسطين السيد عصام البدور في مقر الوزارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، خصوصاً في المجالات الصناعية والتجارية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

ورحّب الوزير عصفور بالزيارة مثمناً المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.

من جانبه، أكد السفير البدور على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددًا على حرص المملكة الأردنية الهاشمية على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين.