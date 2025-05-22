الاحتلال يصيب 7 مواطنين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

وطن: أصيب 7 مواطنين، اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي، احداها بالصدر، والأخرى لطفل بالخاصرة، ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت، أن 5 مواطنين آخرين بينهم مسن أصيبوا بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال، وتم علاجهم ميدانيا.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحطمت عدة مركبات متوقفة على جانب الطريق.