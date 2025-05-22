"حكومة نتنياهو، مثل حكومة كاهانا" .. يائير غولان إثر هجوم واشنطن: حكومة نتنياهو تؤجج معاداة السامية وتعرّض اليهود للخطر

وطن: اتهم رئيس "الحزب الديمقراطي الإسرائيلي"، يائير غولان، حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيج معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل، محمّلًا إياها المسؤولية السياسية عن المناخ الذي أدى إلى الهجوم المسلح الذي استهدف موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

تصريحات غولان جاءت ردًا على اتهامات من وزراء في حكومة نتنياهو، حمّلوه فيها مسؤولية معنوية عن الهجوم الذي وصفته السلطات بـ"جريمة معادية للسامية"، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، قرب المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولان،، "حكومة نتنياهو، مثل حكومة كاهانا، تغذي الكراهية وتؤدي إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، ما يعرّض كل يهودي في العالم للخطر".