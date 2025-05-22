القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف مطار اللد بصاروخ باليستي واستهداف هدفين حيويين في يافا وحيفا بطائرتين مسيرتين

وطن: أعلنت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تنفيذها عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ وتسببَت في هروعِ ملايينِ المستوطنين إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ لقرابةِ الساعة.

كما أعلنت عن تنفيذ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً مزدوجةً بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ يافا استهدفتا هدفينِ حيويينِ في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إنَّ "تصعيدَ العدوانِ الإسرائيليِّ على قطاعِ غزةَ وارتكابَ المجازرِ الوحشيةِ بحقِّ الرجالِ والنساءِ والأطفالِ وعلى مرأى ومسمعٍ من العالمِ يحتمُ على جميعِ أبناءِ الأمةِ التحركَ العاجلَ والفوريَّ تأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ، مالم، فسيتحملُ الجميعُ عواقبَ الصمتِ على هذا الإجرامِ عاجلاً غير آجل."