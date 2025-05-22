شبكة المنظمات الاهلية تطلق نداءا عاجلا لحماية مستشفى العودة وتمكين الدفاع المدني من إطفاء الحرائق بمبانيه
وطن: اطلقت شبكة المنظمات الأهلية نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات الدولية من أجل التدخل الفوري العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات في شمال قطاع غزة والسماح لطواقم الإطفاء والدفاع المدني للوصول إلى مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة لإطفاء الحريق الذي تسبب به قصف الاحتلال.
واشارت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى قصف الاحتلال المتعمد لمخزن الأدوية وكذلك الوقود في مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة، حيث تشتعل النيران وتمنع قوات الاحتلال وصول الدفاع المدني لإطفاء الحريق.
واكدت الشبكة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إخراج مستشفى العودة عن الخدمة أسوة بكافة مستشفيات شمال قطاع غزة.
وتحذر الشبكة أن الحريق يمتد وأصاب خزانات الوقود والمياه وهناك أضرار بالغة في مرافق المستشفى حيث لا تزال دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى وتمنع الموظفين والمتطوعين من إطفاء الحريق الذي يمتد بشكل خطير.
وطالبت الشبكة بتحرك كافة الجهات الدولية من أجل حماية المستشفى والموظفين والمتطوعين فيه البالغ عددهم 130 موظفا/ة ومتطوعا/ة بالإضافة إلى عشرات المرضى الموجودين في أقسام المستشفى والسماح بوصول الدفاع المدني بشكل عاجل.