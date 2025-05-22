شبكة المنظمات الاهلية تطلق نداءا عاجلا لحماية مستشفى العودة وتمكين الدفاع المدني من إطفاء الحرائق بمبانيه

وطن: اطلقت شبكة المنظمات الأهلية نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات الدولية من أجل التدخل الفوري العاجل لوقف اعتداءات ‏الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات في شمال قطاع غزة والسماح لطواقم الإطفاء والدفاع المدني للوصول إلى مستشفى ‏العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة لإطفاء الحريق الذي تسبب به قصف الاحتلال.‏

واشارت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى قصف الاحتلال المتعمد لمخزن الأدوية وكذلك الوقود في مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة، ‏حيث تشتعل النيران وتمنع قوات الاحتلال وصول الدفاع المدني لإطفاء الحريق. ‏

واكدت الشبكة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إخراج مستشفى العودة عن الخدمة أسوة بكافة مستشفيات شمال قطاع ‏غزة. ‏

وتحذر الشبكة أن الحريق يمتد وأصاب خزانات الوقود والمياه وهناك أضرار بالغة في مرافق المستشفى حيث لا تزال ‏دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى وتمنع الموظفين والمتطوعين من إطفاء الحريق الذي يمتد بشكل خطير.‏

وطالبت الشبكة بتحرك كافة الجهات الدولية من أجل حماية المستشفى والموظفين والمتطوعين فيه البالغ عددهم 130 ‏موظفا/ة ومتطوعا/ة بالإضافة إلى عشرات المرضى الموجودين في أقسام المستشفى والسماح بوصول الدفاع ‏المدني بشكل عاجل. ‏