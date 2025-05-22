مئات المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال منع المواطنين صباح اليوم من دخول سوق الخضروات وما يعرف "بالحسبة" وبعض شوارع شرق المدينة.