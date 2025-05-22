الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد نائل سمارة تمهيداً لهدمه

وطن: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، منزل عائلة الشهيد نائل سمارة في بلدة بروقين غرب سلفيت، الذي قضى برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لبلدة بروقين، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام حملات دهم وتفتيش في بلدتي كفر الديك وبروقين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة، وتحطيم لمحتويات المنازل، إلى جانب الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية والمنازل، ومنع التجول داخل البلدتين ونصب حواجز عسكرية على المداخل.