برشلونة يمدد عقد هانز فليك حتى 2027

وطن: أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، تمديد عقد مدربه الألماني هانز فليك، الذي ينتهي صيف 2026، موسما إضافيا، بعد نجاحه في قيادة “البلوغرانا” للفوز بالثلاثية المحلية في أول مواسمه مع الفريق.

وقال النادي الكاتالوني عبر موقعه الإلكتروني: “توصل نادي برشلونة ومدربه هانز فليك إلى اتفاق لتجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2027”.

وتابع: “وقّع المدرب الألماني عقدا جديدا اليوم الأربعاء في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا (ديكو)”.

وتولى فليك (60 عاما) تدريب برشلونة مطلع الموسم الجاري خلفا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل بعد موسم مخيب، خرج فيه الفريق دون أي ألقاب.

ونجح المدرب الألماني في قيادة برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية، بالإضافة إلى حصد كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ولم يحقق ثنائية الكأس والدوري سوى 4 مدربين في موسمهم الأول مع برشلونة، وهم: الهولندي لويس فان غال، وإرنستو فالفيردي، وبيب غوارديولا، ولويس إنريكي.

كما خاض فليك موسما مميزا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي، بمجموعة من اللاعبين الشباب، قبل الخروج أمام إنتر ميلان الإيطالي بالخسارة 6-7 في مجموع المباراتين.

وفاز فليك في 43 مباراة من أصل 54 تولى فيها المسؤولية، بنسبة فوز بلغت 73 بالمئة، وهي الأفضل في موسمه الأول منذ أن حقق لويس إنريكي نسبة فوز بلغت 83 بالمئة.