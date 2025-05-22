مقتل موظفين في سفارة الاحتلال في واشنطن في عملية إطلاق نار

رام الله - وطن: قتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أمنية " الشخصان اللذان تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية".

وتُجري الشرطة تحقيقًا في حادث إطلاق نار وقع قبالة مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ويقع المتحف اليهودي أيضًا في مكان قريب.

واكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بشكل عبثي قرب المتحف اليهودي في واشنطن".

ونقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين ان "المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه".



