سويسرا تقدم مساهمة بـ20 مليون فرنك للأونروا ومؤسسات إنسانية أخرى

وطن: أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم هذا العام مساهمة بـ20 مليون فرنك سويسري "لدعم الجهود الإنسانية لصالح الفلسطينيين".

وبينت أنها ستخصص من هذه المساهمة 11 مليون فرنك سويسري إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بينما تخصص 9 ملايين فرنك لدعم أربع منظمات إنسانية إضافية.

وأعربت الحكومة السويسرية في بيان عن "قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة"، مؤكدة أن "الوضع يزداد سوءًا بسبب استمرار صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية”. كما دعت سويسرا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشارت الحكومة إلى أن الأونروا تطلع بدور محوري في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لنحو 3.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف البيان أن المساهمة المقررة هذا العام، والمماثلة لمساهمة العام الماضي، مخصصة تحديدًا لمشروعات في الأردن ولبنان وسوريا. أما 9 ملايين فرنك الإضافية فخصصت لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر السويسري بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.