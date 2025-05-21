المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: ازمة المياه وجباية الديون ضرورة يجب عدم التهاون بها ؟؟

تنبع ازمة المياه من قلة كمية المياه الموردة للشركات الفلسطينية والهيئات المحلية من شركة ماكروت وجيحون في منطقة محافظة القدس ، بالاضافة الى التعديات على خطوط المياه المنتشرة في مناطق كثيرة في الضفة الغربية.

اسرائيل في كل الاحوال تقوم باقتطاع ثمن المياه مباشرة من المقاصة شهريا بمعدل شهري يصل احيانا الى 27 مليون شيكل. ونظرا لعدم وجود تقاص بين الحكومة وموردي المياه والهيئات المحلية حول المديونية خلال السنوات الماضية فلقد بلغت مديونية الحكومة على الجهات الفلسطينية مليار وثمانمائة مليون شيكل.

امام التزام شريحة واسعة من المواطنين بدفع ما عليهم من اثمان المياه لمصالح المياه وللهيئات المحلية، فان المواطنين يتساءلون عن غياب المساءلة لكل من يعتدي على خطوط المياه ويعيد بيعها دون وجود حسيب او رقيب و/او يقوم باستغلال عدم قدرة السلطة ومصالح المياه والهيئات المحلية للعمل في مناطق المصنفة جيم لاستغلال هذه الاسباب والاستمرار بسرقة المواطنين ورفع فاتورة المياه.

بما ان الصيف اقترب والازمة ستزداد، المطلوب من الحكومة الفلسطينية وجهات انفاذ القانون اتخاذ خطوات جدية وحازمة يمكن لنا تلخيصها على النحو التالي:

1. ملاحقة المعتدين والمتعدين على خطوط المياه في المحافظات المختلفة وعدم التهاون معهم وفرض عقوبات مغلظة،خاصة وان الحكومة تعاني ازمة مالية خانقة، فلا يجوز استباحة المال العام بهذه الطريقة والابقاء على تحميل الحكومة والمواطنين الملتزمين اعباء السرقات من قبل ثلة من الخارجين عن القانون، من خلال تشكيل فرق امنية متخصصة لملاحقة السارقين ومصادرة اموالهم المتحصل عليها نتاج سرقة المياه.

2. ضرورة اجراء التسويات المالية مع الهيئات المحلية ومصالح المياه لغايات تسديد المديونيات بحيث يتم اعلام الجمهور عن صافي المديونيات، وما للحكومة والهيئات المحلية ومصالح المياه من حقوق مالية نتاج عملية التسوية.

3. عدم منح اي جهة اية مشاريع تطويرية تتعلق بالمياه والبنية التحتية قبل تسديد ما عليها من مديونيات بعد اجراء عمليات التسوية و/او في حال عدم التزامها بالتسويات المتفق عليها مع الحكومة وسلطة المياه.

4. وضع مراقب مالي من قبل جهة رقابية على مصالح المياه ومزودي المياه من مجالس خدمات مشتركة والهيئات المحلية التي تبيع المياه والتحقق من مستوى الجباية وصرف الجباية وفقا للاصول المحاسبية والمالية.

5. ضرورة التسريع بتفعيل الشركة الوطنية للمياه والتي من المفروض ان تشرف على قطاع المياه باكمله في فلسطين وعدم تاخير عمليات التشغيل لها.

6. ضرورة قيام الاوقاف الفلسطينية بدفع ما عليها من مستحقات لمصالح المياه ومجالس الخدمات المشتركة وللهيئات المحلية، طالما ان ميزانية وزارة الاوقاف ومواردها واملاكها ليست ضمن الموازنة العامة وبالتالي فان التزامها بدفع ما عليها سيساهم في تقليل التكلفة على الخزينة العامة.

7. ضرورة تأميم كافة الابار التي تم حفرها من قبل اشخاص او جهات دون الحصول على الموافقات المطلوبة و/او لنقل وضع اليد عليها من خلال سلطة المياه والتصرف فيها تصرف المالك على ان يعوض المالكين بمبالغ متفقه مع الاصول، والتي تنطلق من ان الموارد الطبيعية هي ملك للحكومة ولا يجوز للافراد استخراجها و/او التصرف فيها دون اذن.

8. ضرورة اعادة النظر في اثمان المياه في بعض المحافظات حيث تسرب ان التسعيرة التي اقرتها الجهات الرسمية فيها تفرقة بين مصالح مياه وجهات منافسه.

9. اهمية الزام كافة العمارات قيد الانشاء ببناء ابار مياه كي تخفف من الازمة وقت ذورة الطلب عليها، وهذا امر فني قابل للتنفيذ من خلال البلديات كشرط من شروط الترخيص.

10. ضرورة التعامل مع ملف الاهل في المخيمات فيما يتعلق ببدل اثمان المياه حيث من المهم ان تقر الحكومة بتسديد بدل اثمانها و/او وضع اليات محددة لذلك، حيث يستغل البعض من اصحاب المصالح خصوصية المخيمات ويقومون ببناء منشات في المخيمات تستنفذ كميات من المياه ولا يقومون بتسديد ثمنها.

11. قد يقول البعض ان اسرائيل لا تسمح للسلطة بحفر اية ابار دون موافقة، وان الابار تساهم بحل جزء من مشكلة المياه، الا ان هذا لا يعني ان يقوم اصحاب الابار ببيع المياه باسعار خيالية دون اي رقابة و/او بعوائد عالية ودون تسديد اي ضرائب عنها.

12. ان تقوم الحكومة وعند اجراء التسويات بالدفع عن الموظفين الحكوميين ان كان عليهم اي حقوق مالية لشركات المياه او الهيئات المحلية على ان تحسب على حساب الرواتب المتأخرة للموظفين.