5 شهداء باستهداف للاحتلال قرب دوار حلاوة في جباليا

وطن: استشهد 5 مواطنين فلسطينيين من عائلة حلاوة وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب دوار حلاوة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشهداء الذين ارتقوا في الاستهداف هم: أيمن حلاوة، أمين حلاوة، أسامة حلاوة، بهاء حلاوة، وعلي حلاوة.

ويتعمد الاحتلال استهداف المناطق السكنية المزدحمة في قطاع غزة؛ لإيقاع أكبر قدر من الشهداء بين المدنيين، وذلك بهدف تعميق المعاناة الإنسانية وزيادة الضغط على السكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 591، مسنودة بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.