مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة على أراضي بروقين غرب سلفيت

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، بيوتا متنقلة "كرفانات" على أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، إن المنطقة تشهد منذ أيام أعمال تجريف واقتلاع للأشجار، في إطار مخطط استيطاني واسع بدعم من مجلس الاستعمار الإسرائيلي.

بدوره، أكد محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، أن ما يجري هو جزء من مخطط لضم الأراضي، ينفذه مستوطنون بدعم مباشر من مؤسسات الاحتلال المدنية والعسكرية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.