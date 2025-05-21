"أنصار الله" اليمنية: مستمرون في إسناد غزة ودمها دمنا حتى وقف العدوان

وطن: قال رئيس المجلس الأعلى لـ"أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، إن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه، مؤكدًا استمرار عمليات الإسناد لقطاع غزة مهما كانت التبعات.

وأضاف "المشاط" في تصريحاتٍ صحفية، أن "إسرائيل ومن يقف خلفها لا تستهدف فلسطين وحدها، بل تستهدف الأمة الإسلامية بأكملها، من اليمن ولبنان إلى إيران وبقية الدول"، مشيرًا إلى أن اليمن، بموقفه المساند لغزة، "يجسد أسمى صور الوحدة العربية والإسلامية".

وشدد المشاط أن قرار "أنصار الله" لا يزال قائمًا بوضع كل مقدرات قواتهم تحت تصرف المقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مخاطبًا أهالي القطاع بالقول: "نحن معكم، دمكم دمنا، وألمكم ألمنا".

وعلى مدار البيانات السابقة، جددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لأبناء الأمة الإسلامية إلى التحرك الجاد لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 591، مسنودة بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.