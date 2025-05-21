نتنياهو يكذب ويدمر مستقبل "إسرائيل"

وطن: شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ونائب رئيس أركان الجيش الأسبق يائير جولان، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالكذب والتضليل، ومحذّرين من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل إسرائيل سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وقال "لابيد" في تصريحاتٍ صحفية له، إن "معنى كلام نتنياهو اليوم هو احتلال غزة لسنوات طويلة، وأن نستيقظ كل يوم على مقتل جنود".

وأضاف أن "ما سمعناه يعني أن وضعنا الدولي سينهار، وسيتضرر اقتصادنا بشدة"، مؤكدًا أن "نتنياهو كذب الليلة عندما قال إن لديه تنسيقًا كاملًا مع الإدارة الأمريكية".

وفي تصريحٍ مماثل، قال يائير جولان إن ما رآه من نتنياهو ليس سوى "عرض لشخص كاذب ومتوتر ومضطرب، يرمي الوحل على الجميع ولا يتحمّل أي مسؤولية عن أي شيء".

وأكد جولان أنه سيقاضي نتنياهو بتهمة التشهير بسبب الأكاذيب التي نشرها ضده، مشددًا أن "نتنياهو سيتلقى الهزيمة في الانتخابات المقبلة قريبًا، وسنرسله إلى صفحات التاريخ".

وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو أزمة داخلية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة، وسط تزايد الغضب الشعبي والانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.

وتتعرض الحكومة لاتهامات بالفشل في إدارة الحرب، والعجز عن تحقيق الأهداف المعلنة، خاصة بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف من القتال دون حسم عسكري واضح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 591، مسنودة بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.