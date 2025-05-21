الاعلام العبري يّدعي أن منفذ عملية بروقين غرب سلفيت هو الشهيد نائل سمارة

وطن: ادّعى الاعلام العبري اليوم الاربعاء، أن الشهيد نائل سامي سمارة من بلدة بروقين قضاء سلفيت، هو منفذ عملية إطلاق النار التي قُتلت فيها مستوطِنة قرب مستوطنة "بروخين"، منتصف الشهر الجاري.

وزعم بيان مشترك لجيش الاحتلال والشاباك والشرطة أن سمارة اغتيل بينما كان "يتقدم نحو الجنود وهو يحمل حقيبة مشبوهة"، مدّعين العثور بحوزته على سلاح وذخيرة.

وادّعى البيان أن سمارة كان أسيرًا سابقًا ينتمي لحركة حماس، وشارك في ثلاث عمليات إطلاق نار خلال الشهور الأخيرة، بينها عملية قرب مستوطنة "أريئيل". كما أعلن عن اعتقال اشخاص إضافيين، قُدّم أحدهم كقائد لـ"الخلية"، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أن "الخلية نفذت ثلاث عمليات إطلاق نار أخرى في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها عملية إطلاق النار قرب أريئيل بتاريخ 12 آذار/ مارس الماضي"، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح متوسطة.