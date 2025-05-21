مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي المواطنين ويسرقون محاصيل زراعية جنوب الخليل

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، خيمة على أراضي المواطنين، وسرقوا محاصيلهم الزراعية جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مستوطنين نصبوا خيمة على أراضي المواطنين في الجهة الشرقية من "تل ماعين الأثري" شرق يطا جنوبا، ما أثار تخوف المواطنين من استيلائهم على تلك المنطقة وإقامة بؤرة استعمارية عليها.

كما وسرق مستوطنون محاصيل زراعية من قمح وشعير، تعود للمزارع يوسف مخامرة، ونقلوها الى أحد البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة ماعين.