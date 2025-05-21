3 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال جنوب لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات عين بعال وياطر وعيترون في جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة "بأن الغارات نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة إسرائيلية، وأسفرت عن وقوع شهداء ومصابين في البلدات الثلاث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أعداد الجرحى أو مدى خطورة إصاباتهم".

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متعددة، مما أسفر عن شهداء بينهم أطفال