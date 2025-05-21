سرايا القدس: قصفنا عسقلان وأسدود وسديروت ردًا على مجازر الاحتلال بحق شعبنا

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، مسؤوليتها عن قصف مدن عسقلان وأسدود وسديروت، بالإضافة إلى مستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية.

وأفادت بأن هذا القصف جاء ردًا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ودوت صفارات الإنذار دوت في عسقلان ونير عام وإيفيم وسديروت، بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين أُطلقا من قطاع غزة بحسب الاعلام العبري.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية.