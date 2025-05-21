أكثر من 60 شهيداً في غزة خلال يوم دامٍ من العدوان الإسرائيلي المتواصل

وطن: استُشهد أكثر من 60 مواطنًا منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين الشهداء، مدير مكتب الإغاثة الفلسطينية وأحد العاملين في جمعية التأهيل المجتمعي، الذين ارتقيا نتيجة استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال لمخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 9 مواطنين، بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف موقفًا في منطقة جباليا بحي الدرج شرق مدينة غزة. كما أسفر قصف آخر على "تكية" في شارع النفق عن استشهاد 8 مواطنين، في حين ارتقى 4 آخرون إثر استهداف نقطة لتوزيع الإنترنت في الشارع نفسه. كذلك استُشهد أكثر من 10 مواطنين جراء استهداف فرن في شارع الوحدة.

وفي دير البلح وسط القطاع، أُعلن عن استشهاد مواطنَين إثر قصف استهدف بركسًا إغاثيًا في شارع صلاح الدين، بينما ارتقى شهيدان آخران وأصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف استهدف بسطة قهوة قرب مسجد الأنصار. كما أسفر قصف بمسيّرة على منطقة أبو العجين شرقي دير البلح عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، إلى جانب إصابات أخرى سُجّلت في منطقة الحدبة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استُشهد مواطن بقصف قرب الضابطة الجمركية، فيما جدّد الاحتلال قصفه على مدرسة الفخاري.

وزارة الصحة:

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 82 شهيدًا و262 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق تقريرها اليومي، فقد بلغ عدد الشهداء منذ 18 آذار/ مارس 2025 نحو 3509 شهداء، فيما تجاوز عدد المصابين 9909. أما إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد ارتفع إلى 53,655 شهيدًا و121,950 مصابًا.

وفي سياق استهداف المنظومة الصحية، أكدت الوزارة أن الاحتلال قصف الطابق الثالث من مستشفى العودة شمال القطاع بقذيفة مدفعية، وأطلق النار على خزانات المياه في سطح المستشفى. كما حذّرت من الوضع الكارثي في شمال غزة عقب خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، مشيرة إلى أن تكرار استهداف المولدات الكهربائية يهدد بشكل خطير استمرارية تقديم الرعاية الصحية الطارئة في ظل النقص الحاد في الوقود.

المكتب الإعلامي الحكومي:

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره الخانق، حيث أوقف إدخال المساعدات الإنسانية التي كان قد أعلن عن السماح بدخولها منذ يوم الإثنين الماضي، دون أي مبرر قانوني أو إنساني.

وأكد أن الاحتلال يستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.