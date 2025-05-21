وزير العدل يجتمع مع وفد بريطاني رفيع المستوى ترأسه وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية



وطن: اجتمع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه اليوم، وزيرة دولة لشؤون التنمية الدولية/ البريطانية البارونة جيني تشابمان، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس هيلين وينترتون، ونائب القنصل البريطاني للشؤون السياسية كريس باركر، والوفد المرافق الأستاذة فيليدا ستراشان مديرة التنمية، إليوت بروكس نائب مدير التنمية، والاستاذة سيان إيفانز قائدة فريق التنمية الاقتصادية والمؤسسات، الاستاذة بريانكا كولكارني رئيسة فريق الطوارئ الإنسانية واللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هانية سكرتير خاص، ورودري فيليبس السكرتير الصحفي.

ونقل وزير العدل تحيات الرئيس محمود عباس وتحيات وتقدير الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد مصطفى، للوفد البريطاني ولبريطانيا حكومة وشعبا وملكا على المواقف البريطانية الأخيرة التي بدأت تنحاز للحق والعدل، وشكلت تغيرا جوهريا بالموقف البريطاني وان جاء متأخرا لكنه هام.



وأشار المستشار الزعيم، ان البيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا الذين أكدوا فيه أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، ومعارضتهم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، وموكدا على مطالبة الرئاسة الفلسطينية الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

ودعا وزير العدل، بريطانيا لاتخاذ إجراءات جدية وفعلية وقف العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، وتجاه التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لوقف المجاعة وما يتعرض له شعبنا في القطاع، واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.

كما واطلع المستشار الزعيم الوفد على تطورات قطاع العدالة في فلسطين، وأكد على استعداد الحكومة الفلسطينية على تولي مهامها الكاملة في قطاع غزة، وأعدت الخطط لذلك فور انتهاء العدوان، كما أعدت وزارة العدل خطتها لإعادة الخدمات في قطاع العدالة بقطاع غزة وهي خطة عملية لتعزيز سيادة القانون والنظام العام في القطاع.

من جانبهم، أكد الوفد البريطاني الذي تترأسه وزيرة دولة لشؤون التنمية الدولية/ البريطانية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معبرين عن قلقهم من تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكدت تشابمان، ان بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لضمان التدفق الفوري للمعونات الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة.