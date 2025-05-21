الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في إطلاق الاحتلال النار على وفدٍ دبلوماسي في جنين

وطن: دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى التحقيق في إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي في جنين، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وطالبت "كالاس" "إسرائيل" بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، مضيفة أن "أي تهديد لحياة الدبلوماسيين أمر غير مقبول".

وأضافت أن "إسرائيل" طرف في اتفاقية فيينا، ما يفرض عليها ضمان أمن جميع الدبلوماسيين الأجانب".

وظهر اليوم الأربعاء، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفدًا دبلوماسيًا عربيًا وأجنبيًا خلال تواجده في محيط مخيم جنين، للاطلاع على الأوضاع المأساوية بالمخيم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهور.