احتجاجاً على حرب غزة.. حكومة كاتالونيا تغلق مكتبها التجاري في "تل أبيب"

وطن: أعلنت الحكومة الكاتالونية، اليوم الأربعاء، إغلاق مكتبها التجاري في "تل أبيب" بشكل فوري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البلديات، بحسب ما أفادت به الصحيفة الإسبانية "لافانغارديا".

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد حساسية الحكومة الكاتالونية تجاه ما يجري في قطاع غزة، حيث عبّرت مؤخراً عن مواقف حازمة تجاه الأحداث الجارية هناك.

كما أثار الجدل المرافق لمشاركة "إسرائيل" في مسابقة "يوروفيجن" غضباً داخل الأوساط الحكومية في كاتالونيا، بما يتماشى مع الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي دعا يوم الاثنين إلى استبعاد "إسرائيل" من المهرجان.

وانتقدت الحكومة الكاتالونية، على غرار سانشيز، ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة" في التعامل مع الحرب في غزة، حيث "تُنتهك الحقوق الأساسية"، في إشارة إلى ازدواجية المعايير لدى بعض أطراف اليمين، خصوصاً عند المقارنة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكاتالونية، سيلفيا بانيكي، في مؤتمر صحافي عقدته أمس عقب اجتماع المجلس التنفيذي: "نحن ملتزمون تماماً بحقوق الإنسان، وهذه النظرة المزدوجة بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن تضعفنا".