بالتعاون مع مركز "حملة" .. "جامعة بيرزيت" تنظّم مؤتمرًا حول الرقابة الذاتية على وسائل التواصل "بين حرية التعبير والتحديات"

رام الله - مريم حمد الله: نظّمت دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع المركز العربي للإعلام الاجتماعي "حملة"، مؤتمراً بعنوان "الرقابة الذاتية على منصات التواصل الاجتماعي: بين حرية التعبير والتحديات"، اليوم الأربعاء، في مركز تطوير الإعلام بمبنى المسروجي للإعلام، بحضور نخبة من الأكاديميين. .

وسلّط المؤتمر الضوء على واقع الرقابة الذاتية التي يفرضها المستخدمون على أنفسهم في الفضاء الرقمي، والتحديات التي يواجهونها في التعبير عن آرائهم، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة.



وأدارت جلسة المؤتمر الدكتورة جُمان قنيص، التي أكدت في كلمتها أن الرقابة الذاتية أصبحت ظاهرة يومية يعاني منها الفلسطينيون في فضائهم الرقمي، وطرحت عدة محاور للنقاش، من بينها: مدى تأثير الرقابة الذاتية على حرية التعبير بين طلبة الإعلام، ودور الأكاديميين في توجيه الخطاب الإعلامي الرقمي المسؤول، ومسؤولية المنصات الكبرى في التضييق على المحتوى الفلسطيني، إلى جانب الإطار القانوني الذي ينظم حرية النشر والخصوصية في السياق الفلسطيني، ومدى وعي المستخدمين بمخاطر التقييد والملاحقة القانونية في الفضاء الرقمي.





وجرى في بداية المؤتمر عرض نتائج استبيان أُجري على عينة من طلبة الإعلام في جامعة بيرزيت، واستعرض خلاله الأستاذ ناصر الدين الخصيب النتائج التي أظهرت أن نسبة كبيرة من الطلبة يتجنبون نشر محتوى سياسي أو اجتماعي خشية التعرض للانتقاد أو الملاحقة، وأن الرقابة الذاتية ترتبط لدى معظم المشاركين بالخوف من تبعات التعبير الحر، أكثر من ارتباطها بالمسؤولية أو النضج الرقمي.



وأوضح المحامي والقانوني محمود علاونة، أن غياب التشريعات المنظمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين، يخلق بيئة قانونية ضبابية تُسهّل تقييد حرية التعبير تحت مبررات متعددة، ولفت إلى أن غموض القوانين يجعل المستخدمين عرضة للملاحقة دون معايير واضحة، مؤكدًا على أهمية سن تشريعات توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وتحمي المستخدمين من الانتهاكات والتعسف.



من جانب آخر، أكد جلال أبو خاطر، ممثل مركز "حملة"، أن الرقابة الذاتية على منصات التواصل الاجتماعي لم تعد نابعة فقط من خوف المستخدمين من الملاحقة، بل أصبحت أيضاً نتيجة مباشرة لبيئة رقمية تتسم بالإقصاء والرقابة المجتمعية، مما يحد من مساحات التعبير الحرة.

ولفت إلى أن حملات الإسكات تشكل أدوات ضغط إضافية، داعياً إلى تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية، وتوفير بيئة آمنة تحترم التعددية وتحمي حرية الرأي على المنصات الرقمية.



وحول دور المناهج الأكاديمية في التوفيق بين حرية التعبير والتوعية بمخاطر النشر الرقمي وسط تصاعد الرقابة الذاتية على المنصات؟، أكد الدكتور بسام عويضة ، رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، أن هذه الموازنة تتحقق من خلال التمييز بين الصعيد الداخلي والخارجي؛ فعلى الصعيد الداخلي، يتم التركيز على تدريس مساق قوانين وأخلاقيات الإعلام، الذي يُعنى بتعليم الطلبة كيفية إيصال المعلومة بدقة ومسؤولية، مع تجنب الوقوع في المحظورات أو الأخطاء التي قد تضر بهم أو بالآخرين، مشددا على أهمية استخدام المصطلحات بعناية عند النشر، مثل عبارة "مقاومة الاحتلال"، لتكون بصياغة تأويلية ومدروسة تضمن وضوح الرسالة دون تعريض الطالب أو الصحفي للمساءلة أو التشويه، مؤكداً أن هذه التوعية تمكّن الطلبة من التعبير عن آرائهم بحرية ضمن حدود القانون والمسؤولية.



واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش، حيث طرح الطلبة مجموعة من الأسئلة على المتحدثين، تمحورت حول حدود وواقع حرية التعبير في ظل غياب التشريعات، ودور المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية في حماية المساحات الرقمية.