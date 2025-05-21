جمعية أصالة تختتم تدريباً متخصصاً في رواية القصة والخطاب لـ75 شابة فلسطينية

وطن: اختتمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة برنامجاً تدريبياً مكثفاً في مجال رواية القصة والخطاب، استهدف 75 شابة فلسطينية من محافظات جنين، وطولكرم، والخليل، وبيت لحم، ورام الله.

امتد التدريب على مدار ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية لكل مجموعة، وقد استهدف تمكين المشاركات من مهارات التعبير والتواصل المؤثر عبر تطوير قدراتهن في السرد القصصي والترويج لأفكار مشاريعهن، حيث اعتمد أسلوباً عملياً وتفاعلياً، بما يساهم في تطوير مهارات المشاركات في التحدث بثقة أمام الجمهور ومساعدتهن في بناء هوية رقمية قوية لمشاريعهن.

وقد قالت علا الزير، إحدى المشاركات في التدريب: "منحني التدريب الثقة بنفسي وبقدراتي، وشجعني على إطلاق مشروعي وتطوير أفكاره، حيث أصبح لدي القدرة على التعريف بنفسي وبمشروعي بصورة أكثر احترافية وبالتالي سيساعدني على الوصول بشكل أفضل إلى الجمهور المستهدف."

من جانبها، أكدت رجاء رنتيسي، المديرة التنفيذية للجمعية، أن هذه التدريبات تأتي في إطار رسالة الجمعية الهادفة إلى تمكين النساء الفلسطينيات، وخاصة الشابات، في مواجهة التحديات التي تواجههن في ظل الوضع الحالي، وأضافت: "تعد هذه التدريبات ضرورية لتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع الفلسطيني، فهي تساهم في بناء ثقتهن بأنفسهن كما تساعد على تطوير مهارات الاتصال والتواصل لديهن، حيث تجعلهن أكثر قدرة على عرض مشاريعهن والتعبير عن أفكارهن، مما يزيد من فرص نجاحهن في مختلف المجالات. "

يُذكر أن هذا التدريب يأتي كجزء من برنامج تدريبي شامل ينفذ ضمن مشروع "مسارات التوظيف"، بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة البلجيكية، ويستهدف المشروع دعم وتمكين 80 شابة فلسطينية تتراوح أعمارهن ما بين 18 و35 عامًا من خلال توفير التدريبات المتخصصة، بالإضافة إلى تزويدهن بفرص تمويلية وتسويقية تعزز نجاح مشاريعهن المستقبلية.