"الديمقراطية": إدخال المساعدات إلى القطاع وحجزها في المستودعات وتعطيل توزيعها على المستحقين عمل مشين ولطخة عار على وجه نتنياهو وحكومته

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية "إن شاحنات المساعدات التي عبرت إلى القطاع عن طريق كرم أبو سالم، ما زالت محجوزة في المستودعات بقرار إسرائيلي، ولم توزع على المستحقين من أبناء القطاع، ما يعتبر عملاً مشيناً ولطخة عار على وجه نتنياهو وحكومته، الذي يتحايل على القوانين والقرارات ذات الصلة، ويعمل على إستغباء المجتمع الدولي، والإدعاء أن المساعدات قد دخلت القطاع مع حجزها وحرمان أبناء القطاع، خاصة الأطفال منهم.

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه العواصم ذات النفوذ السياسي والإقتصادي والعسكري على حكومة نتنياهو، لممارسة نفوذها والضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن المساعدات وتوزيعها على مستحقيها، وأن بقاءها في المستودعات هو فصل آخر من فصول حصار التجويع والتعطيش الذي تحول إلى مجاعة بدأت تجتاح الآلاف من أبناء القطاع المحاصر