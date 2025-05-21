"الديمقراطية": شعبنا ليس رقماً زائداً في المنطقة وهو ذو تاريخ وحضارة تمتد إلى آلاف السنين

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية تعقيبا على أقوال وزير خارجية البيت الأبيض ماركو روبيو، أمام لجان الكونغرس "إن شعبنا ليس رقماً زائداً في المنطقة، بل هو صاحب تاريخ وحضارة تمتد إلى آلاف السنين، ولا يحتاج أن يبحث له عن مكان يلجأ إليه، موطنه في فلسطين، هو مسكنه ومأواه، ولا يرضى عنه بديلاً."

وكان روبيو قد أشار في حديثه أمام الكونغرس، أن واشنطن عرضت على عدد من الدول العربية «استضافة» حوالي مليون فلسطيني من أبناء القطاع.

وشددت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه على أن شعبنا بكل فئاته، وفي كافة أماكن تواجده، يرفض التهجير من أراضي الـ48 والضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، كما يرفض التوطين لحوالي 6 ملايين لاجئ، هم ضحية قرار التقسيم رقم 181، وتواطؤ بعض الدول والعواصم مع المشروع الصهيوني الذي أدى إلى نكبة 1948.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن البحث عن الأمن والإستقرار للمنطقة، سيبقى مجرد عبث ولغو فاشل إذا لم يقم على الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره والحرية والخلاص من الاحتلال والإستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948