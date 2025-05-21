تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة المؤسس: الجامعة العربية الأمريكية تكرم باحثيها المميزين

رام الله - وطن: قال رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور، " إن تكريم الباحثين المميزين اليوم، هي رسالة واضحة، بأن الجامعة ترى في البحث العلمي محورا أساسيا في رسالتها وركيزة من ركائز تميزها".

جاء ذلك خلال فعالية، كان عريفها الإعلامي أحمد ماهر، نظمتها عمادة البحث العلمي في الجامعة، تم فيها تكريم الباحثين المميزين الذي نشروا أبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة مصنفة ضمن سكوبس، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، وحضور، القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ومحافظ جنين الأستاذ كمال أبو الرب، وعدد من أعضاء مجلسي الإدارة والأمناء، ومدير عام شركة الجامعة الأستاذ فالح أبو عرة، ونواب رئيس الجامعة، ومساعديه، وعمداء الكليات، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور عصفور، في كلمته، أن هذه المناسبة أصبحت من تقاليد الجامعة، لنرحب جميعا بإنجازات نخبة من الباحثين، أضاءوا مسيرة البحث العلمي في الجامعة العربية الأمريكية، وأضافوا إلى سجلها الأكاديمي صفحات مشرفة من العمل والتميز.



وأضاف قائلا، "منذ أن كانت الجامعة فكرة على ورق، وضع البحث العلمي في صميم رؤيتها، وكانت أول وثيقة تأسيسية للجامعة، التي أقرت قبل أكثر من ثلاثين عاما، نصت على تخصيص بند ثابت في الموازنة لدعم الأبحاث بمبلغ متواضع بدأ بمبلغ 25 ألف دولار، واليوم وصل هذا الدعم إلى نصف مليون دولار سنويا، ونحن لا نتطلع إلى الأرقام، إنما بالاستمرارية وبالرؤية التي لم تتغير رغم كل التحديات".

وأكد الدكتور عصفور، على أن البحث العلمي أصبح ضرورة وجودية وبوصلة توجه المجتمعات نحو التقدم، وجسر بين المعرفة المجردة والتطبيق الواقعي، وبين الفكرة والحل، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى خلق بيئة حقيقية تحفز الفضول، وتحتضن الأفكار، وتدفع الباحثين للتفكير خارج الأطر التقليدية، وتابع يقول، "انطلاقا من هذه الرؤية، وباقتراح من رئيس الجامعة، تقرر أن يركز التكريم في الأعوام القادمة على عدد الاستشهادات العلمية" citations" لأن هذا يدل على تأثير البحث وقيمته العلمية على المستوى العالمي، ومدى الاستفادة منه في إنجاز أبحاث جديدة".

وخلال كلمته، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن خطوة استراتيجية تتمثل في البدء بتأسيس مجلة علمية تصدر باللغة الإنجليزية من الجامعة، لتوسيع نطاق انتشار الأبحاث، وزيادة فرص الرجوع إليها عالميا، وستكون المجلة منصة جديدة تنقل إنتاج الباحثين العلمي إلى جمهور أوسع، وتفتح أبواب التعاون الدولي، موجها رسالته إلى الباحثين قائلا لهم، "أنتم سفراء الجامعة في المجتمع الأكاديمي العالمي، وقدوة للطلبة، ومحفز لزملائكم، وأثبتم أن المثابرة تؤتي ثمارها، وأن الرغبة في نشر المعرفة يمكن أن يكون قوة دافعة حقيقية للإبداع".

د. براء: التكريم تأكيد على أن البحث العلمي ركيزة استراتيجية لمستقبل مزدهر

بدوره، هنأ القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور الباحثين المميزين وقال لهم، "أنتم رواد المعرفة الذين منحتم للجامعة حضورا أكاديميا متقدما، وأسهمتم في بناء جسور البحث العلمي الهادف والمؤثر"، مشيرا إلى أن هذا التكريم تأكيد على أن البحث العلمي في جامعتنا ركيزة استراتيجية لمستقبل مزدهر.

وقال الدكتور عصفور، "لقد عززت الجامعة مكانتها بين الجامعات الفلسطينية منذ نشأتها، وسارت بخطى راسخة نحو تطوير البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة تقود إلى التطور والإبداع، فإننا فخورون بالعلاقة الوطيدة بين أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين والجامعة، ومن هنا لا بد لنا من العمل على تحفيز طاقات الباحثين من خلال اتباع سياسات لدعم وتشجيع بحوثهم العلمية، واكتشاف الطاقات والمواهب البحثية المبدعة بين أعضاء الهيئة التدريسية، ونعدكم وكما ارتبط اسم الجامعة بالإنجازات والتميز أنها ستبقى الأمل في مستقبل أفضل لطلبتنا وباحثينا".

وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث أشار إلى أن مجلة الجامعة العربية الأمريكية فازت بجائزة أفضل مجلة عربية للعام 2024 متنافسة مع 800 مجلة مدرجة ضمن معامل التأثير العربي، بالإضافة إلى التطور الواضح في معامل التأثير لمجلة الجامعة للبحوث من 3.72 في العام 2023 إلى 4.02 في العام 2024، وهو ثان أفضل معامل تأثير لمجلة تصدر باللغة العربية من بين 817 مجلة، ومن بين الانجازات أيضا اختيار ثلاثة باحثين مميزين من الجامعة ضمن قائمة جامعة ستانفورد عن أفضل 2% من علماء العالم للعام 2024 .

وختم الدكتور عصفور كلمته، بالتأكيد على أن الجامعة العربية الأمريكية ليست مجرد صرح تعليمي، بل هي مركز لإنتاج المعرفة، وشريك فاعل في معالجة قضايا المجتمع، وبناء مستقبل أفضل لوطننا.

عوض: النجاحات التي حققتها الجامعة خلال مسيرتها بفضل دعم الإدارة ورؤيتها التطويرية

من جانبه، قال عميد البحث العلمي في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عوض، "إن البحث العلمي أحد أهم أسباب التقدم السريع في العصر الحالي، وأهم العوامل الأساسية في التنمية والتطوير، ويعد من الركائز الأساسية في الجامعة بجانب التعليم وخدمة المجتمع، ووجهت عمادة البحث العلمي البوصلة نحو نشر الأبحاث العلمية في المجلات والمؤتمرات العالمية المرموقة ذات التصنيف العالي، وهذا الأمر قادنا إلى التطور في نشر الأبحاث العلمية في مجلات ومؤتمرات مصنفة ضمن سكوبس".

وأشار إلى أن عدد الأبحاث التي نشرت بإسم الجامعة وصلت إلى 325 بحثا في عام 2024، والتي كانت 250 بحثا في العام 2023 مقارنة مع 200 بحث في العام 2022، داعيا الباحثين في الجامعة إلى السير بوتيرة أقوى لنصل إلى 400 بحث نهاية العام الجاري 2025، مؤكدا أن زيادة الأبحاث المنشورة بإسم الجامعة، والمصنفة ضمن سكوبس، هو العنصر الأهم لتصنيف الجامعة ضمن التصنيفات المرموقة.

وأوضح أن مجلة الجامعة العربية الأمريكية هي من أعلى المجلات تصنيفا في تصنيف معامل تأثير العربي، وتم تصنيفها كأفضل مجلة تنشر باللغة العربية في العام 2024، معلنا أن مجلة الجامعة العربية الامريكية تم اختيارها للحصول على مكافئة لتغطية رسوم اشتراك المجلة في منصة اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع اللسيفير لمدة 3 سنوات قادمة نظر لتميز المجلة الواضح.

وأكد عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور عوض أن النجاحات التي حققتها الجامعة خلال مسيرتها بفضل ما لقيته من اهتمام ودعم من إدارة الجامعة ورؤيتها التطويرية وتعهدها بالدعم المادي والمعنوي للبحث العلمي بفروعه.

محافظ جنين: تكريم الجامعة لباحثيها دليل على رقيها ودعمها القوي للبحث العلمي

من جهته، نقل محافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب تحيات وتهاني رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجامعة لطاقمها وكادرها الأكاديمي والإداري، مشيرا إلى أن ما تقوم به إدارة الجامعة من تكريم لباحثيها المميزين إنما يدل على رقيها ودعمها الكامل والقوي للبحث العلمي، الذي يعتبر منارة للجامعة ومنافسة للجامعات على المستوى الدولي.

وأوضح أن النجاحات والإنجازات التي قامت بها الجامعة منذ نشأتها، وخاصة في السنوات الأخيرة، |إنما هو تأكيد على أن الجامعة تسعى بأن ترفع إسم فلسطين على المستوى العالمي، وتترك لها بصمة واضحة في الخارطة الدولية.