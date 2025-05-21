بنك القدس يرفع جاهزية موظفيه بتدريب شامل في السلامة المهنية

وطن: بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وضمن جهوده المستمرة لتطبيق أعلى معايير السلامة، نظم بنك القدس دورة تدريبية شاملة لموظفي الإدارة العامة في علوم الإخلاء والإطفاء والإسعاف الأولي، تحت إشراف طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.

وتندرج هذه الدورة ضمن البرامج التوعوية التي تقودها دائرة المخاطر في البنك، وتزامنت مع مشاركة البنك في اختبار وزارة العمل للمنشآت المميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية بمحافظة رام الله والبيرة، بناءً على دعوة رسمية من الوزارة.

امتدت فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام: في اليوم الأول، تم التعرف على علوم الدفاع المدني ومهارات الإخلاء والإطفاء،في اليوم الثاني، تم التركيز على الإصابات وطرق تقديم الإسعافات الأولية، أما اليوم الثالث، فقد خُصص لتحديث معلومات فريق الطوارئ الحالي، ودمج الأعضاء الجدد، مع تنفيذ تدريبات عملية في إطفاء الحرائق وتقديم الإسعافات.

ومن المقرر تنفيذ مناورة إخلاء شاملة في مقر الإدارة العامة خلال الفترة القادمة، لتعزيز الجاهزية العملية لكافة الطواقم.

وفي هذا السياق، صرّح محمد شاور، الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "سلامة موظفينا أولوية راسخة في سياساتنا، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة ومجهزة للتعامل مع أي طارئ. الدورة التدريبية التي نُفذت في مقر الإدارة العامة الجديد للبنك، والذي بدأ العمل فيه مطلع العام، تعكس هذا الالتزام بوضوح، كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني على تعاونهم المهني وجهودهم المتميزة في تعزيز الوعي الوقائي والتدريب العملي."

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من المبادرات التي يقودها البنك لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، بما ينسجم مع رؤيته نحو التميز المؤسسي والمواكبة الدائمة لأفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر والموارد البشرية