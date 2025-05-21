4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواطنين في غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال مواطنين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان في قصف للاحتلال على منطقة الشعف في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال مدرسة الفخاري التي تؤوي نازحين بالبلدة شرق خان يونس دون وقوع إصابات، كما أطلقت مسيرة اسرائيلية النار صوب المواطنين بمنطقة إسكان الأوروبي بالبلدة.