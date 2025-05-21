محافظ نابلس يشيد بالدور الريادي الذي يقوم به المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة

رام الله – وطن: أشاد محافظ نابلس غسان دغلس بالدور الريادي الذي يقوم به المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء محافظة نابلس، وذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء للمستشفى الميداني الأردني/6، حيث كان في استقباله السفير الأردني لدى فلسطين، عصام البدور وقائد قوة المستشفى الميداني العقيد ركن محمد حرب الطوالبة إلى جانب الطاقم الطبي والإداري.

وأكد دغلس خلال زيارته أن هذه المبادرة الكريمة، التي جاءت بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، "تُجسّد أسمى معاني الأخوّة والتضامن العربي وتشكل نموذجاً حياً للتعاون العربي الحقيقي"

وقدم المحافظ دغلس شكره باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وأهالي محافظة نابلس، على هذه المبادرة، مثمناً "الدور النبيل الذي يعكس عمق العلاقة التاريخية والمصير المشترك بين الأردن وفلسطين".

من جهته، أكد السفير البدور على "عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني" مشيراً إلى أن هذه المكرمة التي وجه بها الملك عبد الله الثاني وتنفذها النخبة من الجيش الأردني تجسد التزام الأردن الثابت والدائم تجاه فلسطين.

وقال البدور "إن وجودنا اليوم هنا هو امتداد للموقف الأردني التاريخي في دعم صمود أهلنا في فلسطين"، وهذه الرسالة الطبية والإنسانية التي يحملها الجيش الاردني ما هي إلا "امتداد لمواقفه المشرفة عبر العقود وهي جزء أصيل من رسالتنا القومية والإنسانية المشتركة".

بدوره، أعرب العقيد ركن الطوالبة عن اعتزازه بتنفيذ هذه المهمة الإنسانية مشيراً إلى أن طاقم المستشفى يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً أن ذلك يعد واجباً مهنياً وأخلاقياً. كما قدّم عرضاً موجزاً حول أعداد المرضى المستفيدين من خدمات المستشفى خلال الفترة الماضية.