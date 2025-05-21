الاحتلال يستولي على ثلاث مركبات في بلدة الخضر

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على ثلاث مركبات خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واستولت على ثلاث مركبات تعود لكل من: أحمد اسماعيل عوض صلاح، ويوسف حسن اسماعيل عيسى، ومحمد خالد علي غنيم.

كما داهمت القوات عدة منازل تعود للمواطنين عثمان صلاح، ومحمد إبراهيم صلاح، وجمعة طه صلاح، ومحمد يوسف غنيم، وبلال خليل أحمد صبيح، وثائر رياض صلاح، ومحمد حسن محمد عيسى.