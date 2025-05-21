جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في خان يونس

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الاربعاء عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة أمس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان الرقيب أول دانييلو موكانو في خان يونس، قتل بانفجار عبوة ناسفة.

وفي التفاصيل قان قوة من الجيش اقتحمت مبنى مكوّن من أربع طوابق في منطقة شرق خان يونس. تبيّن أن المبنى كان مفخخًا، وفور دخول القوة إليه، انفجرت عبوة ناسفة.

وتسبب انفجار العبوة الناسفة بانهيار المبنى، ونتيجة لانهياره قتل الجندي دانييلو وأُصيب جندي آخر بجروح.

وقالت الاذاعة ان عمليات البحث والاخلاء بدأ بعد الظهر، ولم تنتهِ إلا في ساعات الليل المتأخرة.